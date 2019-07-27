5 ay arayla veda

BUGÜN NELER OLDU

İşadamıMurat Dedeman, ablasından 5 ay sonra yaşamını yitirdi. 5 Mayıs'ta açık kalp ameliyatı sonrası tüm müdahalelere rağmen hayata veda eden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman Çağatay'ın (70) ardından kardeşi Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman da (67) kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.Dedeman geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Murat Dedeman'ın naaşı, bugün Tarabya Dedeman Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Dedeman Grubu'ndan yapılan açıklamada "Yönetim kurulu başkanımız Murat Dedeman'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Mehmet Kemal Dedeman tarafından temelleri atılan Dedeman Grubu'nu daha da yücelterek, Dedeman'ı iş dünyasının ve turizm sektörünün en değerli markalarından biri haline getiren merhum Murat Dedeman, bu değerlerden oluşan vizyonu ile sadece grubumuza değil tüm iş dünyasına da ilham kaynağı olmuştur. Murat Dedeman'ın taşıdığı bu değerler bütününü, bundan sonra da koruyacağız" denildi.