Son dakika haberi: Güncel kredi faiz oranları tablosu! 2019 Halk Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından uzmanlardan da kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Halkbank, İş Bankası, Akbank Vakıf Bank konut güncel kredisi faiz oranları buradan öğrenebilirsiniz. Peki, bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik oldu mu? İşte detaylar!

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Halk Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, TEB, VakıfBank'ın ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları şöyle;