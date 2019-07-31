Dolar ne kadar oldu? 31 Temmuz FED faiz kararı sonrası Dolar döviz kuru ne kadar oldu?

11 yıl aradan sonra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimini kamuoyuna duyurdu. Piyasalardaki hareketlilik ise gözden kaçmadı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının dün başlayan ve bugün kararları açıklanan Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklanıldı. Ekonomiyi yakından takip edenler '' 31 Temmuz Dolar ne kadar oldu? Dolar döviz kuru ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar fiyatları!

DOLAR NE KADAR? 31 Temmuz

FED faiz kararı sonrasında dolar kurundaki fiyatlar merak edildi. İşte 31 Temmuz Dolar fiyatlarındaki son durum

DOLAR

Alış: 5,5796

Satış: 5,5864

11 YIL SONRA İLK KEZ

10 Temmuz'da Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Komistesi'nde konuşan Fed Başkanı Powell'ın endişelerini sıralaması piyasalar tarafından gerçekleştiği gibi 'faiz indirimi' olarak algılandı. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Dolar kuru 31 Temmuz sabahı 5.5620 seviyesinde güne başlayıp 5.55'in altına inerken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.20 ve 6.75 TL altına gerilemişti.