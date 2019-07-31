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oldu? kararı sonrası Dolar kuru ne kadar oldu?

Piyasaları yakından takip edenler kararının ardından dolar fiyatlarını araştırmaya başladı. Yatırım yapmak isteyen veya hediye amaçlı da kullanılan dolar son dakika fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Çarşamba günü FED faiz indirimine gitti. (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Peki 31 Temmuz oldu? İşte kurundaki rakamlar…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 23:09
Dolar ne kadar oldu? 31 Temmuz FED faiz kararı sonrası Dolar döviz kuru ne kadar oldu?

11 yıl aradan sonra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimini kamuoyuna duyurdu. Piyasalardaki hareketlilik ise gözden kaçmadı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının dün başlayan ve bugün kararları açıklanan Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklanıldı. Ekonomiyi yakından takip edenler '' 31 Temmuz Dolar ne kadar oldu? Dolar döviz kuru ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar fiyatları!

DOLAR NE KADAR? 31 Temmuz

FED faiz kararı sonrasında dolar kurundaki fiyatlar merak edildi. İşte 31 Temmuz Dolar fiyatlarındaki son durum

DOLAR

Alış: 5,5796

Satış: 5,5864

11 YIL SONRA İLK KEZ

10 Temmuz'da Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Komistesi'nde konuşan Fed Başkanı Powell'ın endişelerini sıralaması piyasalar tarafından gerçekleştiği gibi 'faiz indirimi' olarak algılandı. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Dolar kuru 31 Temmuz sabahı 5.5620 seviyesinde güne başlayıp 5.55'in altına inerken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.20 ve 6.75 TL altına gerilemişti.

piyasalar
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Dolar ne kadar oldu? 31 Temmuz FED faiz kararı sonrası Dolar döviz kuru ne kadar oldu?
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