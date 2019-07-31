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2. taksit ödemelerinde son gün bugün! ? 31 Temmuz 2019

2. taksit ödemeleri için son günlere girildi. Vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödemelerinin nasıl yapıldığını ve son ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar. Vergisini zamanında ve eksiksiz olarak yatırmak isteyen milyonlarca yurttaş, Gelir İdaresi Başkanlığı () aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere, GİB üzerinden MTV borç hesaplama ve benzer birçok işlem yapılabiliyor. Senede toplamda iki kez yapılmakta olan son gün bugün. ? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 31.7.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 12:22
MTV 2. taksit ödemelerinde son gün bugün! MTV taksiti nasıl ödenir? 31 Temmuz 2019

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri için son günlere girildi. Yılda toplamda iki kez yapılan ödemeler ile ilgili vatandaşlar çeşitli araştırmalar yapıyorlar. tarafından yayınlanan ödeme takvimi ile ilgili detaylar ise belli oldu. Buna göre; son gün ne zaman? ?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN? MTV TAKSİTİ NASIL ÖDENİR?

Haberimizin detaylarından MTV 2. taksit son ödeme tarihi ile MTV ödemesinin nasıl yapıldığına ve hesaplama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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MTV 2. taksit ödemelerinde son gün bugün! MTV taksiti nasıl ödenir? 31 Temmuz 2019
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