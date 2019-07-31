Tüm bankaların güncel 2019 EFT saatleri

Mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yürütülen EFT işlemleri, Merkez Bankası tarafından yürütülür. Bankaların EFT saatleri genel olarak 08:00 ile birlikte başlar ve 17:30'da sona erer. Bununla birlikte bazı bankalarda bu saat aralığında farklılık görülebilir.

BANKALARIN EFT SAATLERİ

Akbank EFT saatleri: 09:00 - 17:00

Albaraka Türk EFT saatleri: 09:00 - 17:15

Halkbank EFT saatleri: 09:00 - 16:30

HSBC EFT saatleri: başlangıç saati 09:00 - 17:00

Anadolubank EFT saatleri: 08:00 - 17:00

QNB Finansbank EFT saatleri: 09:00 - 17:15

Burgan Bank EFT saatleri: sabah 08:30 - 16:45

Garanti BBVA EFT saatleri: de 09:00 - 17:15

Denizbank EFT saatleri ise 08:00 - 16:00

Kuveyt Türk EFT saatleri: 09:00 - 17:20

ICBC Turkey EFT saatleri: 09:00 - 17:00

ABank EFT saatleri: 08:00 - 17:00

ING Bank EFT saatleri: 08:30 - 17:15

Odeabank EFT saatleri: 08:30'de 17:00

Şekerbank EFT saatleri: 09:00 - 17:15

TEB EFT saatleri: 09:00 - 17:15

Türkiye İş Bankası EFT saatleri: 09:00 - 17:00

Vakıfbank EFT saatleri: 09:00 - 16:30

Yapı Kredi EFT saatleri: 09.00 - 16:45

Ziraat Bankası EFT saatleri: 08:30 - 17:00