Tüm bankaların güncel 2019 EFT saatleri

Mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yürütülen EFT işlemleri, Merkez Bankası tarafından yürütülür. Bankaların EFT saatleri genel olarak 08:00 ile birlikte başlar ve 17:30'da sona erer. Bununla birlikte bazı bankalarda bu saat aralığında farklılık görülebilir.
BANKALARIN EFT SAATLERİ
- Akbank EFT saatleri: 09:00 - 17:00
- Albaraka Türk EFT saatleri: 09:00 - 17:15
- Halkbank EFT saatleri: 09:00 - 16:30
- HSBC EFT saatleri: başlangıç saati 09:00 - 17:00
- Anadolubank EFT saatleri: 08:00 - 17:00
- QNB Finansbank EFT saatleri: 09:00 - 17:15
- Burgan Bank EFT saatleri: sabah 08:30 - 16:45
- Garanti BBVA EFT saatleri: de 09:00 - 17:15
- Denizbank EFT saatleri ise 08:00 - 16:00
- Kuveyt Türk EFT saatleri: 09:00 - 17:20
- ICBC Turkey EFT saatleri: 09:00 - 17:00
- ABank EFT saatleri: 08:00 - 17:00
- ING Bank EFT saatleri: 08:30 - 17:15
- Odeabank EFT saatleri: 08:30'de 17:00
- Şekerbank EFT saatleri: 09:00 - 17:15
- TEB EFT saatleri: 09:00 - 17:15
- Türkiye İş Bankası EFT saatleri: 09:00 - 17:00
- Vakıfbank EFT saatleri: 09:00 - 16:30
- Yapı Kredi EFT saatleri: 09.00 - 16:45
- Ziraat Bankası EFT saatleri: 08:30 - 17:00