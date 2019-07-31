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Tüm bankaların güncel 2019 saatleri

müşterileri adına gerçekleştirilen para transferi işlemleri, aynı bankada bulunan hesaplar arasında gerçekleştirilmesi halinde havale, farklı bankalarda bulunan hesaplar arasında gerçekleşmesi halinde yöntemiyle sağlanır. Havale işlemleri, aynı bankada bulunan hesaplar arasında gerçekleştiği için haftanın her günü ve saatinde tamamlanabilir. Fakat EFT işlemleri için aynı durum söz konusu değildir. Banka prosedürlerine göre değişmekle birlikte EFT işlemleri, haftanın yalnızca 5 günü (hafta içi) belirli saat aralıklarında gerçekleştirilebilir. Peki bankadan bankaya değişen bu saat aralıkları nedir? İşte tüm bankaların 2019 güncel

Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:13
Tüm bankaların güncel 2019 EFT saatleri

Mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yürütülen EFT işlemleri, Merkez Bankası tarafından yürütülür. Bankaların EFT saatleri genel olarak 08:00 ile birlikte başlar ve 17:30'da sona erer. Bununla birlikte bazı bankalarda bu saat aralığında farklılık görülebilir.

BANKALARIN EFT SAATLERİ

  • Akbank EFT saatleri: 09:00 - 17:00
  • Albaraka Türk EFT saatleri: 09:00 - 17:15
  • Halkbank EFT saatleri: 09:00 - 16:30
  • HSBC EFT saatleri: başlangıç saati 09:00 - 17:00
  • Anadolubank EFT saatleri: 08:00 - 17:00
  • QNB Finansbank EFT saatleri: 09:00 - 17:15
  • Burgan Bank EFT saatleri: sabah 08:30 - 16:45
  • Garanti BBVA EFT saatleri: de 09:00 - 17:15
  • Denizbank EFT saatleri ise 08:00 - 16:00
  • Kuveyt Türk EFT saatleri: 09:00 - 17:20
  • ICBC Turkey EFT saatleri: 09:00 - 17:00
  • ABank EFT saatleri: 08:00 - 17:00
  • ING Bank EFT saatleri: 08:30 - 17:15
  • Odeabank EFT saatleri: 08:30'de 17:00
  • Şekerbank EFT saatleri: 09:00 - 17:15
  • TEB EFT saatleri: 09:00 - 17:15
  • Türkiye İş Bankası EFT saatleri: 09:00 - 17:00
  • Vakıfbank EFT saatleri: 09:00 - 16:30
  • Yapı Kredi EFT saatleri: 09.00 - 16:45
  • Ziraat Bankası EFT saatleri: 08:30 - 17:00

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