Son dakika haberi: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar kaç TL oldu? 1 Ağustos 2019

Küresel piyasalar son bir haftadır ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına odaklanmıştı. Tüm dünyanın beklediği FED faiz kararı dün akşam saatlerinde açıklandı. FED faiz indirimine giderek uzun süredir hakim olan indirim beklentilerini karşılamış oldu. Bugün itibariyle de borsaların açılmasıyla birlikte dolar kuru ve piyasaların da tepkileri belli olmaya başladı. Peki, FED faiz kararı sonrası dolara ne kadar oldu?

İşte 11 yıllık aradan sonra gelen faiz indirimi kararı ile birlikte dolarda son durum!