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haberi: kararı sonrası kaç TL oldu? 1 Ağustos 2019

Amerikan Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamasına göre 11 yıllık aradan sonra ilk defa indirimine gitti. Piyasa beklentilerini karşılayan bu gelişmenin ardından gözler döviz kurlarına ve dolara çevrildi. Vatandaşlar, FED faiz kararı sonrası oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte yıllar sonra gelen faiz indirimi kararı sonrası piyasalarda son durum ve dolar kuru...

Giriş Tarihi: 1.8.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 08:49
Son dakika haberi: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar kaç TL oldu? 1 Ağustos 2019

Küresel piyasalar son bir haftadır ABD Merkez Bankası 'in kararına odaklanmıştı. Tüm dünyanın beklediği FED faiz kararı dün akşam saatlerinde açıklandı. FED faiz indirimine giderek uzun süredir hakim olan indirim beklentilerini karşılamış oldu. Bugün itibariyle de borsaların açılmasıyla birlikte dolar kuru ve piyasaların da tepkileri belli olmaya başladı. Peki, FED faiz kararı sonrası dolara ne kadar oldu?

İşte 11 yıllık aradan sonra gelen faiz indirimi kararı ile birlikte dolarda son durum!

piyasalar
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Son dakika haberi: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar kaç TL oldu? 1 Ağustos 2019
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