Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom'da Paul Doany'nin yerine CEO'luğa genel müdür yardımcısı Ümit Önal getirildi. Önal, Türk Telekom CEO'su olarak Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuna odaklanacak. Önal, 2016'dan bu yana şirkette Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstleniyordu. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan atama kararı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceklerini söyledi. Dr. Ömer Fatih Sayan, "Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla destekliyoruz. Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heyecanın ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, Pazarlama ve Müşteri hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı oldu. 2018'de 4.3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008'deki halka arzdan bu yanaki iyi abone artışını yakaladık ve toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. Haziranda toplam abone sayımız 47 milyona, mobilde ise 22.4 milyona ulaştı. Önal'ın yönetiminde, daha büyük hedeflere ulaşacağız" dedi.Medyasektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Ümit Önal, Türkiye'nin medya transformasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinin bir parçası olma şansını yakaladı ve kariyeri boyunca sektör derneklerinde aktif görev aldı. TİAK A.Ş (Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Önal, TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) ile RVD (Reklam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu üyesi. Önal, İstanbul Üniversitesi mezunu.