Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE rakamları ile 2019 Ağustos zamlı kira artış oranı ne kadar?

Ağustos ayı itibari ile yurt genelinde kirada oturanların kontrat yenilenme dönemi de geldi. Temmuz ayında sözleşmesi dolan ve Ağustos itibari ile yeni kontrata imza atmayı düşünen vatandaşlar, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarını yakından izliyor. Zira, enflasyon miktarının belli olmasının akabinden TEFE TÜFE rakamları da açıklanacak ve böylelikle zamlı kira artış oranları da netleşecek.

2019 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Bu doğrultuda, '2019 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, on binlerce kiracıyı yakından ilgilendiren enflasyon oranları ve TEFE TÜFE miktarı TÜİK tarafından ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sizler için hazırladığımız haberimizden Ağustos ayı kira artış miktarı hakkında bilgi edinebilir, kira artış oranı hesaplamanın nasıl yapıldığına dair fikir edinebilirsiniz.