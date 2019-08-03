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ikramiye ve maaşları ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? haberi

maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri 12 milyondan fazla vatandaş tarafından takip ediliyor. Özellikle Kurban bayramına gelmemize kısa bir süre kala, Emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bakan Selçuk'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada emekliler için ikramiye tarihini açıkladı. Peki, Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce verilecek mi?

Giriş Tarihi: 3.8.2019 11:28
Emekli ikramiye ve maaşları ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Son dakika haberi

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde gözlerini Kurban bayramına çevirmiş durumdalar. 2018'de çıkan yasa doğrultusunda yılda 2 defa dini bayramlar öncesi emekliler ikramiye alıyorlar. Bunların yanı sıra maaşlarını alacaklar 'Bayramdan önce emekli maaşları yatacak mı' sorusunu araştırıyorlar. Kurban bayramına girmemize sayılı günler kala vatandaşların beklediği tarihler de belli oldu. Peki, Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce verilecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ MAAŞLARI YATACAK MI?

12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Konuyla ilgili tarihleri ve tüm gelişmelerini sizler için hazırladık…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban bayramı ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması bugün Bakan Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamada emekli ikramiyeleri hesaplara 8-9 Ağustos tarihlerinde yatacak.

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Emekli ikramiye ve maaşları ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Son dakika haberi
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