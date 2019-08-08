Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları burada (8 Ağustos 2019)

Dolar ve euro kurlarının günlük olarak dalgalanmalar göstermesinin Altın fiyatlarını da etkisi altına alıyor. Çeşitli nedenlerle alım yapmak isteyen vatandaşlar günlük olarak fiyatları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında 8 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek fiyatları kaç lira? gibi soruların cevapları yoğun olarak araştırılıyor. Peki, 8 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam ve çeyrek fiyatları kaç lira? İşte o fiyatlar...

8 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın özellikle son yıllarda oldukça tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor, düğünlerde de yoğun olarak hediye edilen gram altın bugün, 263,41 TL'den alınırken 263,45 TL'den satılıyor.