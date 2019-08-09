Oyak British Steel’i istiyor

BUGÜN NELER OLDU

OrduYardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding'in İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın alma girişiminde bulunduğu iddia edildi. Mayısta iflas eden British Steel için alıcı aranıyordu. İngiliz Financial Times'ın haberine göre, Ataer Holding, British Steel için İngiliz hükümetiyle pazarlık yapıyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Ataer Holding'in satışın ardından İngiliz hükümetinin bazı finansal kolaylıklar sağlaması talebiyle geldiğini fakat bunun şirketlere devlet yardımını kısıtlayan Avrupa Birliği (AB) kurallarına karşı gelmesi nedeniyle zorluk oluşturduğunu aktardı.British Steel'i almak için İngiliz şirketi Liberty House da teklif verdi. Birkaç gün içinde şirketin kime satılacağına karar verilmesi bekleniyor.Ataer Holding, Erdemir'in de yüzde 49.3'ünün sahibi. Daha önce basında yer alan haberlerde Erdemir'in British Steel'i almak istediği aktarılmıştı. Ataer Holding'in British Steel'i satın alması halinde Erdemir'in de daha fazla satış kanalı bulacağı öngörülüyor.