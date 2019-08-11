Migros ve Trendyol’dan işbirliği

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Migros, e-ticaret platformu Trendyol ile yaptığı işbirliğiyle ilk kez e-ticarette kendi platformu dışında bir kanalı müşterilerine açtı. Migros Sanal Market'in Trendyol butiği, kuru gıdadan kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden bebek ürünlerine kadar binlerce üründe kolay sipariş ve hızlı teslimat imkânı sunuyor. İki şirketin işbirliği, Trendyol'un Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ve Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort'un imzaladığı protokolle devreye girdi. Trendyol Pazarlama Direktörü Erdem İnan, işbirliğinin günlük portal ziyareti ve arama hacimleriyle beraber yüksek performans sağlayacak bir e-ticaret modelinin öncüsü olduğunu belirtti. Migros Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın ise "Perakende dünyasında sınırlar ortadan kalktı" dedi.