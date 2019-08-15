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Son dakika haberi: bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet, gram ve fiyatları canlı 15 Ağustos

Ekonomi başlığı altında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi olarak öne çıkan ile ilgili son dakika hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Ülke genelinde de düğün sezonunun yavaş yavaş sonuna gelinmesi ile birlikte, bu sarı metale olan ilgi de yoğunlaştı. Peki, gram, cumhuriyet ve fiyatları güne nasıl başladı ve kaç TL? Haberimiz aracılığıyla anbean Kapalıçarşı fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 15 Ağustos 2019 Perşembe bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 15.8.2019 08:01
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı 15 Ağustos

, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında en önde çıkan konulardan birisi durumunda yer alıyor. Öyle ki, kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak oldukça önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu yakından takip ediliyor. Yavaş yavaş düğün sezonunun da sonuna yaklaşılırken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Bu bağlamda, başta gram ve olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından ilk iş gününde de ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 15 Ağustos 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 15 Ağustos 2019 Perşembe gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı 15 Ağustos
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