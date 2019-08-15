Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı 15 Ağustos

Altın fiyatları, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında en önde çıkan konulardan birisi durumunda yer alıyor. Öyle ki, kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak oldukça önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu yakından takip ediliyor. Yavaş yavaş düğün sezonunun da sonuna yaklaşılırken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Bu bağlamda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından ilk iş gününde de ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 15 Ağustos 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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