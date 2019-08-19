Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı | 20 Ağustos 2019 döviz fiyatları

Altın ile beraber döviz fiyatları da ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Günün ilk saatlerinden bu yana dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir, vatandaşları alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen yurttaşlar da araştırmalarını bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 20 AĞUSTOS 2019 SALI

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 20 Ağustos 2019 Salı gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,6546

Satış: 5,6633

EURO



Alış: 6,2710

Satış: 6,2788

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