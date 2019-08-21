1 yıl ödemesiz kredi 6 ay kira yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir günlük göstermelik ziyaretin ardından Bodrum tatiline geri dönerken, hükümet hafta sonundaki yağışta büyük hasar alan Eminönü esnafı için harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla esnafa 1 yılı geri ödemesiz kredi sağlanırken, 6 aylık kira giderleri de devlet tarafından karşılanacak.

İstanbul'daki selden zarar gören esnafa KOSGEB'ten 1 yıl geri ödemesiz kredi





BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'daki Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafa yönelik Acil Destek Kredisi Programı hazırladıklarını bildirdi. Eminönü Yeraltı Çarşısı'ndaki su baskınından etkilenen ve bu durumunu valilik ve kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Acil Destek Kredisi Programı hazırlandı. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 100 bin lira olacak. Faizsiz kredinin vadesi, ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olacak. Müracaatlar, KOSGEB'in İkitelli OSB, Haliç ve Anadolu Yakası müdürlüklerine yapılabilecek. Bakan Varank, kredi müjdesini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Eminönü esnafını ziyareti sırasında telefonla arayarak iletti. Eminönü alt geçidinde incelemede bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, esnafı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve KOSGEB Başkan Yardımcısı ile ziyaret ettiklerini söyledi.



ÖNLEMLER ALINACAK

Yerlikaya, "Onlarla beraber hem büyükşehir, Fatih Belediyemiz, diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve kendileriyle paylaştık hem de Sayın Mustafa Varank bakanımızın yapmış olduğu görüşmeden sonra 100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, onun müjdesini verdik. Kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Aynı sıkıntının tekrar yaşanmaması için alınacak önlemlerle ilgili değerlendirme yaptık" dedi.



1 AYDA ESKİ HALE DÖNÜLÜR

ESNAF Murat Şenyuva, "Yoğun bir şekilde temizlemeye çalışıyoruz. Sigorta şirketleri herhalde gelip sayacaklar. Ayırıyoruz ürünleri tek tek... Ondan sonra bekleyeceğiz artık. En az 10 gün sürer toparlanmamız" ifadelerini kullandı. Ayakkabı dükkânı bulunan bir esnaf ise, "Çalışmalara daha yeni başladık. 3 gündür kapalıyız. Şu anda açtık, malların sayımını yapıyoruz. eski halimize dönmemiz bir ayı geçer" dedi.



MAĞDURİYET GİDERİLİYOR

EMINÖNÜ'NDE yağış sonrası su altında kalan alt geçit çarşısında esnafın temizlik çalışmaları sürüyor. Alt geçit esnaflarından Hilmi Karaman, "Hasar tespitinde bulunmaya çalışıyoruz. Valimiz, esnaf arkadaşların mağduriyetlerini analiz edip, gerçek çözüm üretmek için buraya geldiklerini söyledi. Esnafın 6 aylık kira giderlerini kendilerinin karşılıksız ödeyeceklerini belirttiler" dedi.