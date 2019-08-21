DASK’ın hasar ödeme kapasitesi 20 milyar TL

DASK'ın büyük bir depremde hasar ödeyebilme kapasitesi 20 milyar liraya ulaştı. DASK Genel Koordinatörü İsmet Güngör, 20 yılda 17 Ağustos'u yaşamamış yeni bir nesil yetiştiğini vurgulayarak, "Her 2 evden 1'ini zorunlu deprem sigortasıyla güvenceye aldık. Ama her 2 kişiden 1'i de depreme karşı herhangi bir önlem almadıkları halde güvende olduğuna inanıyor. Sigortalı olmayan bu kesime deprem riskini anlatmalı ve bu risk karşısında çaresiz olmadıklarını göstererek zorunlu deprem sigortası yaptırmaya ikna etmeliyiz" dedi. HEDEF % 100 SİGORTA

İsmet Güngör, yüzde 100'ü sigortalı Türkiye hedeflediklerini vurgulayarak, "1999 yılında depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 500 bin civarında iken, bugün bu rakam 9 milyonun üzerine çıktı. Zorunlu deprem sigortası yaptıranların pek çoğu, bu sayede hayatlarında ilk kez bir sigorta ürünü ile tanıştı" diye konuştu.

DÜNYAYA MODEL OLDU

DASK, hem poliçe adedi ve sigortalık oranında elde ettiği başarılar hem de düşük fiyatlarla sigorta teminatı sunabilmesi, reasüransı ve afet bonosunu da içeren yüksek hasar ödeme kapasitesi ve kamuözel sektör işbirliğini içeren başarılı iş modeli ile örnek teşkil ediyor. DASK'ın Türkiye'deki çalışmaları, Pakistan, İran, Güney Kore, Kazakistan Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan, Romanya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye model oldu.