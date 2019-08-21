Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > DASK’ın hasar ödeme kapasitesi 20 milyar TL

’ın hasar ödeme kapasitesi 20 milyar TL

Marmara Depremi'nin 20. yıldönümünde genelinde zorunlu sigortalı konut sayısı 9 milyonu aşarken zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı yüzde 52 oldu. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (), depremlerin sigortalı konutlarda neden olduğu hasarlar için 200 milyon liraya yakın hasar ödemesi yaptı.

Giriş Tarihi: 21.8.2019
DASK’ın hasar ödeme kapasitesi 20 milyar TL

DASK'ın büyük bir depremde hasar ödeyebilme kapasitesi 20 milyar liraya ulaştı. DASK Genel Koordinatörü İsmet Güngör, 20 yılda 17 Ağustos'u yaşamamış yeni bir nesil yetiştiğini vurgulayarak, "Her 2 evden 1'ini zorunlu deprem sigortasıyla güvenceye aldık. Ama her 2 kişiden 1'i de depreme karşı herhangi bir önlem almadıkları halde güvende olduğuna inanıyor. Sigortalı olmayan bu kesime deprem riskini anlatmalı ve bu risk karşısında çaresiz olmadıklarını göstererek zorunlu deprem sigortası yaptırmaya ikna etmeliyiz" dedi. HEDEF % 100 SİGORTA
İsmet Güngör, yüzde 100'ü sigortalı Türkiye hedeflediklerini vurgulayarak, "1999 yılında depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 500 bin civarında iken, bugün bu rakam 9 milyonun üzerine çıktı. Zorunlu deprem sigortası yaptıranların pek çoğu, bu sayede hayatlarında ilk kez bir sigorta ürünü ile tanıştı" diye konuştu.

DÜNYAYA MODEL OLDU
DASK, hem poliçe adedi ve sigortalık oranında elde ettiği başarılar hem de düşük fiyatlarla sigorta teminatı sunabilmesi, reasüransı ve afet bonosunu da içeren yüksek hasar ödeme kapasitesi ve kamuözel sektör işbirliğini içeren başarılı iş modeli ile örnek teşkil ediyor. DASK'ın Türkiye'deki çalışmaları, Pakistan, İran, Güney Kore, Kazakistan Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan, Romanya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye model oldu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DASK’ın hasar ödeme kapasitesi 20 milyar TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN