Mühürlendiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'e giderken inceleyip talimat verdiği Bodrum'daki kaçak yapılaşmayla ilgili düğmeye basıldı. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum koylarında inceleme yaptı. İmara aykırı inşaatlar tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası 1.611 konut ve 4 otel yapan 8 firmanın şantiyesi mühürlendi. Milyonlarca dolara satışı yapılan lüks konut, villa ve otel projelerinin imara aykırı bölümleri 1 ay içinde yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: O inşaatlar durduruldu!

RE'SEN YIKACAĞIZ

Ülkenin hiçbir yerinde kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyleyen Kurum, denetimleri tüm şehirlerde yapacaklarını söyledi. Kurum, "Muğla'da 100 eleman sahada gezdi. 8 projede imara aykırılık tespit edildi ve mühürledi. Firmalara tebligatlar yollanacak ve 1 ay süre verilecek. Eğer kendileri aykırılıkları gidermezse biz valilikler aracılığıyla re'sen yıkım yapacağız. Bu doğal güzellikler içinde fütursuzca yapılan işlere izin vermeyiz" diye konuştu.

İZIN VERENE DE CEZA GELIYOR

Bakan Kurum, sadece firmalar değil bu yapılara izin verenler hakkında da cezai işlem uygulanacağını belirtti. İzmir ve Muğla'daki orman yangınlarına da değinen Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olmaz. Aksine yeşil alan artıracak projelerin sayısını artırıyoruz. 81 ilde en az 81 millet bahçesi olacak. Kişi başı yeşil alan da 7-8 metrekareden 15'e gelecek" dedi. Son 1 yılda ülke genelinde 20 bin kaçak yapı tespiti yapıldığını belirten Kurum, "Bunun 7.200'ü sahil kesiminde. 3.260 tanesi de Muğla da. 1.300 adedi SİT alanında. Tüm bu yapılarla ilgili gerekli adımlar atılıyor" dedi.

İŞTE O PROJELER...

1. Aksoy Holding/epique İsland

2014'TE inşaatına başlanan proje Mayıs 2019'ta teslim edildi. Bodrum Yalıkavak'ta bulunan 75 adet villa ve kıyı yapıları bulunan proje durduruldu.

2. Besa İnşaat/ The Bo Viera Bodrum

2017'DE Gündoğan'da 90 odalı otel, 330 konut ve kıyı yapılarından oluşan proje mühürlendi. Proje bu yıl sonunda teslim edilecekti

3. Mesa/Mesa Gölköy

2018'DE inşaatına başlanan Bodrum Gölköy'de bulunan projede 116 konut bulunuyor. Proje 2020'de teslim edilecekti

4. Nef/reserve Yalıkavak

2016'DA inşaatına başlanan, Gökçebel'de bulunan projede, 350 konut ve otel inşaatı durduruldu. 2020'de teslim edilecek projenin kıyı kenar çizgisinde problem tespit edildi

5. Varyap/Yalıkavak Residence

2016'DA Varyap tarafından Yalıkavak'ta inşaatına başlanan projedeki 70 adet konut ve kıyı inşaatı durduruldu. Proje yıl sonunda teslim edilecekti

6. Astay Gayrimenkul/Four Seasons

2020'DE teslim edilmesi planlanan, Bodrum Yalıçiftlik'te bulunan 400 konut ve otelden oluşan projenin inşaatı durduruldu.

7. Astaş Holding/Mandarin Oriental

GÖKTÜRKBÜKÜ'NDE yapılan 50 konut ve otelden oluşan proje mühürlendi. Projede yaşam başlamıştı.

8. Deniz GYO/Le Chic Gümbet

DENİZ GYO tarafından Gümbet'te inşaatına başlanan projede, 131 konut ve kıyı yapıları bulunuyor. İnşaatı durdurulan projenin yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyordu