Yerli tabanca üretiminde "seri" dönem

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda savunma ve havacılığa yönelik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları yürütüyor. Hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirilen tabanca ve tüfeklerin seri üretimi başarılı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin silahlı hizmet etkinliğini artıracak, uluslararası standartlarda ve teknolojik üstünlüğü bulunan, uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir tabancanın geliştirilmesi amacıyla Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi. Proje, tabancanın yerli imkanlarla tasarlanması, kalifikasyonu, geliştirilmesi, üretilmesi, bakımı ve idamesine yönelik çalışmaları kapsıyor.

Yerli silahlar poligonların gözdesi oldu

2018'de başlayan "Özgün Yerli Tabanca" teslimatlarında geçen sürede önemli mesafe alındı.

Cumhurbaşkanlığı SSB ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "TP9 SF Mete" ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ "SAR9 Mete" tabancalarını üreterek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuyor. Böylece güvenlik güçleri tarafından kullanılan tabancaların yerini ateş gücü yüksek yerli ürünler alıyor.

235 BİN TABANCA TEDARİK EDİLECEK

Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz'ın partiler halinde yaptığı teslimat sayısı 115 bini geçti. Proje kapsamında 235 bin tabancanın tedarik edilmesi öngörülüyor.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen her iki tabanca da yüksek sıcaklık testlerinden, tuz sisi dahil zorlu çevresel koşul ve düşük sıcaklık testlerinden başarıyla geçti.

9x19 milimetre kalibreli mermi ateşleyen tabancalar, 30 bin atım namlu ömrüyle dikkati çekiyor.

Yarı otomatik tabancalar, polimer gövdeye ve 750 gram ağırlığa sahip bulunuyor.

Tabancalar, iğne ateşleme ve tek hareket tetik mekanizmalarıyla görev yapıyor.

Görevin gerektirdiği aksesuarlarla donatılabilen tabancalar, hafif ve etkin yapısıyla güvenlik güçlerine hizmet ediyor.