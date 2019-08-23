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Kredi faiz oranlarında indirim sürecek! İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt 2019 ne kadar?

Kredi faiz oranlarındaki indirim Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki politika faizinin ardından, 3 kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ile başlamıştı. ile başlayan ve ihtiyaç - ile devam eden kredi faiz indirimleri meyvelerini vermeye başladı. Konutta bileşik faiz 1 yılın en düşük seviyeye gelirken, konut kredilerinde talep patladı. Vatandaşların rekor sayıdaki başvurularının ardından, süreci takip eden diğer kişiler de ' ne kadar?' 'konut - taşıt - faiz oranları' sorgulamalarını internet üzerinden yaparak, güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki bankaların uyguladıkları oranlar ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank ve diğer tüm bankaların 2019 kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 23.8.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 10:37
Kredi faiz oranlarında indirim sürecek! İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt 2019 kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki indirimleri yakından takip ediyor. Bankaların uyguladığı faiz oranlarını merak edenler konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Uzmanlar konut piyasasındaki hareketlenmenin diğer sektörlere de yansıdığını eylül ayı birlikte talebin daha artacağını ve özel bankaların da faizlerde düşüşe gideceğini belirtiyor. Biz de güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte güncel 2019 konut - taşıt - faiz oranları tablosu!

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

: 1.69

: 1.49

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Kredi faiz oranlarında indirim sürecek! İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt 2019 kredi faiz oranları ne kadar?
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