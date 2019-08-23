Kredi faiz oranlarında indirim sürecek! İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt 2019 kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki indirimleri yakından takip ediyor. Bankaların uyguladığı faiz oranlarını merak edenler konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Uzmanlar konut piyasasındaki hareketlenmenin diğer sektörlere de yansıdığını eylül ayı birlikte talebin daha artacağını ve özel bankaların da faizlerde düşüşe gideceğini belirtiyor. Biz de güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte güncel 2019 konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları tablosu!

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.49