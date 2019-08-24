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Karakaş: aralıkta vatandaşa gösterilecek

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Karakaş: Yerli otomobil aralıkta vatandaşa gösterilecek
Türkıye'nın Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin Almanya'nın başkenti Berlin'de değerlendirmelerde bulundu. Yılsonunda ön gösterimi yapılacak prototipin 1/4 ölçekli modelini yönetim kurulu başkanı ve üyelerine tanıtıldığını anımsatan Karakaş, ön gösterim aracını aralıkta tanıtacaklarını söyledi. Karakaş, "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyecek. Aracın fotoğrafları da aralıktan itibaren paylaşılabilir hale gelecek" dedi. Karakaş, yerli otomobilde her kategori için bir güç seçeneği sunacaklarını belirtti.
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Karakaş: Yerli otomobil aralıkta vatandaşa gösterilecek
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