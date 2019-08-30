Açık inovasyon kampı Hacknbreak kapısını açtı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Urla'dan açık havada 150 konuşmacının sahne aldığı açık inovasyon kampı etkinliği HacknBreak yüzlerce teknoloji meraklısı genci bir araya getirdi. Hazırlanan yoğun programda teknoparklardan bankalara, hazır giyimden otomotive her kurumun dijital dönüşüm ve girişim ekosistemi masaya yatırılıyor.Yoğun başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda, her yaştan girişimci, bilim insanı, sektör profesyoneli, uzman ve mentor, derin teknoloji girişimciliği, bilgi güvenliği, blockchain, yapay zeka, biyoteknoloji, biyomimikri, mimari, tasarım, başarı ve başarısızlık hikayeleri ve daha pek çok konuda eğitim, atölye, konferans ve söyleşide bir araya gelerek, disiplinler arasında bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 150 konuşmacı ile OpenCampus Urla'da tüm hafta boyunca sürecek eğitimler, workshoplar, seminerlere katılıyor. 31 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikte gençler diledikleri keyifli ortamda birlikte becerilerini ortaya koyma şansı yakalacak.HacknBreak açık inovasyon kampında Birleşmiş Milletler'in 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini, 'Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları' konusu başta olmak üzere merkeze alan, Türkiye'nin en geniş katılımlı ve interdisipliner 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' ideathonu düzenleniyor. İdeathon, ulaşım, çevre, kent tarımı, sokak hayvanları, barınma, nitelikli eğitim, gıda ve sağlığa eşit erişim, afet yönetimi gibi konularda, onlarca farklı disiplinden ve farklı deneyimden kişi ve çalışma gruplarının katılımıyla gerçekleşiyor. Bugün başlayacak ideathon 31 Ağustos'ta sona erecek.