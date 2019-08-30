Son dakika haberi: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 30 Ağustos

Altın fiyatlarında son dakika! Kültürümüzde de hediye ve yatırım açısından büyük ve önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Ağustos sonu itibari ile düğün sezonu yavaş yavaş bulmaya başlarken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere haftanın ilk gününden itibaren inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların hafta sonuna doğru ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 30 Ağustos 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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