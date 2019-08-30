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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL? 30 Ağustos

Ekonomi alt başlığında vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkan ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi Pazartesi gününden bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Yatırım ve hediye başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bu sarı metale olan ilgi daha da yoğunluk kazandı. Peki, gram, cumhuriyet ve fiyatları güne nasıl başladı ve şu an kaç TL? Haberimiz ilerleyen sayfalarından anbean Kapalıçarşı fiyatları ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 30 Ağustos 2019 Cuma bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 09:20
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 30 Ağustos

Altın fiyatlarında son dakika! Kültürümüzde de hediye ve yatırım açısından büyük ve önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Ağustos sonu itibari ile düğün sezonu yavaş yavaş bulmaya başlarken sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, gram ve başta olmak üzere haftanın ilk gününden itibaren inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların hafta sonuna doğru ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 30 Ağustos 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 30 Ağustos 2019 Cuma gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 30 Ağustos
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