Araba almak için kredi çekmeden önce bilmeniz gerekenler

Araba almak veya değiştirmek isteyenlerin kredi çekmeden önce kendi gelirlerine göre bir planlama yapmaları gerekmektedir. Ödeme planını doğru çıkartıp maddi durumu zorlamadan aylık ödemeler planlanması ödemelerin aksamadan yapılmasını sağlamaktadır.

Gelir durumuna göre kredi vadeleri yapılmalı

Gelir durumunuza göre artan veya azalan kredi taksitleri planlanabilir. Gelirinizin artmasını öngörüyorsanız artan, gelirinizin azalma riskini düşünüyorsanız azalan ödeme seçeneğini Seçebilirsiniz.

Araba almak için hangi kredi çekilir?

Kredi tutarı düşük, vade süresi az bir kredi kullanacaksanız, ihtiyaç kredisi tercih edebilirsiniz. Yüksek kredi tutarı ve 24 aydan fazla vade için ise taşıt kredisi daha iyi bir seçenek olacaktır. olabilir.

Yüksek kredi tutarında araç ipotek edilebilir

İhtiyacınız olan yüksek bir tutarsa, bankanın aracı teminat olarak ipotek etmesiyle taşıt kredisi kullanabilirsiniz. Ancak, düşük tutar için ipoteksiz ihtiyaç kredisinden faydalanabilirsiniz.

Taşıt kredilerinde kredilendirme oranı neye göre yapılıyor?

Bu oran aracın satış bedeli üzerinden yapılıyor. İkinci el araçlarda ise aracın kasko değeri üzerinden belirleniyor.

İkinci el araba için nasıl kredi çekilir?

İkinci el arabalar için kredilerde bankalar öncelikle alınacak aracın yaşıyla ilgilenir. 5 yıldan daha eski bir araç olmaması bankalar açısından önemli bir kriterdir. Bu durum Bankadan bankaya değişerek 8 yıla kadar çıkabilir. Daha eski bir araba satın almak istiyorsanız yine ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz.

Araba kredisi için gerekli şartlar nelerdir?

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Aylık belgelenebilir düzenli gelire sahip olmak

-SGK kaydı

-Kredi notunun yüksekliği

Kredi notu önemli!

Kredi almanızda en önemli etken kredi notu. Kredi geçmişiniz olumluysa, daha önceki kredilerinizi düzenli ödediyseniz, gelir ve gideriniz dengeliyse, bu durumlar size pozitif olarak yansımaktadır.

Kredi notu düşük olanlar ne yapmalı?

Araba almak için taşıt kredisi çekmek isteyenlerin en çok karşılaştıkları durum kişinin kredi puanının düşük olması. Gecikmiş ödeme yapanlar veya var olan borçlarını geciktirerek ödemiş olanların kredi notları bankacılık sisteminde düşük olmaktadır. Birkaç ay içerisinde düzenli ödemeler yapıldığı takdirde kredi notu yükselebilmektedir.