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1915Çanakkale Köprüsü hem ülkemize hem de tekstil sektörüne çok önemli faydalar sağlayacak. Konuyla ilgili olarak Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat'ın görüşleri şu şekilde: Köprü ile Ege ve Marmara birbirine bağlanacak. Bu sayede ülkemizin en önemli sektörlerinden olan tekstil sektörünün yoğun olarak faaliyetlerinin gerçekleştiği Ege ve Marmara'daki iş hacminin yükselmesi sağlayacak ve bu bölgelerimiz de yeni istihdam sahaları oluşacak. Tekstil sektörü için en önemli hususlardan birisi ürünün tedarik sürecinin hızı, yeni köprü hem hız hem de maliyet açısından ülkemize ve sektörlerimize büyük katkı sunacak, sektörümüz için en önemli konulardan. Aynı zaman ihracat anlamında da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sağlayacağı katkılar yadsınamaz. Köprü, çevre ülkelere olan tekstil ihracatımızın daha da artmasını sağlayacak. Köprü ile birlikte sağlanacak ulaşım kolaylığı bölgeye yatırım yapılmasına da imkan tanıyacak. Bu da doğal olarak istihdamın artmasına katkı sağlayacak. Firmalar da yeni köprünün imkanlarından faydalanacak. Bu da yeni ihracatçı firmaların ortaya çıkmasını sağlayabilir.