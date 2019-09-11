Boydak’ın cirosu TMSF ile yüzde 100 arttı

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15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine geçen Boydak Holding, üç yıllık süre zarfında cirosunu yüzde 100 artırdı. Holding bünyesindeki 30'a yakın şirket, pazar payını korumayı başarırken işgücü kaybı da yaşamadı.Boydak Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin, grup bünyesindeki 30'a yakın şirketin TMSF'den sonra daha kârlı hale geldiğini söyledi. Ertekin, "TMSF yönetimine geçen Boydak Holding, 3 yılda cirosunu yüzde 100 artırdı. İşgücünde hiçbir kayıp yaşamazken pazar payında da gerileme olmadı" dedi.Holding şirketlerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ertekin, "Şu anda dünyanın en büyük tek çatı altında üretimi gerçekleşen yatak kumaşı üreticisiyiz. Bu alanda rakibimiz olan Belçikalılar 17 farklı tesiste üretim yaparken biz hepsini tek bir tesiste, Kayseri'de üretiyoruz" diye konuştu.Yenilenebilir enerji alanında daki yatırımlara da değinen Ertekin, "Boydak Enerji ile 300 bin kişilik bir şehri 365 gün aydınlatacak bir enerji yatırımımız var. Türkiye'de ekonomik daralmanın konuşulduğu dönemde, ki ben buna inanmıyorum, enerji şirketimizle 310 milyon dolarlık yeni bir yatırıma imza atıyoruz. Bu yatırımla Boydak Enerji'yi yüzde 100 büyütüyoruz" ifadelerini kullandı. HES Kablo'da günlük bakır kullanımının 94 tondan 100 tona çıktığını aktaran Ertekin, "Öte yandan Türkiye'de 17 tane sünger üreticisi var. Biz tek başımıza diğer 16 firmanın ürettiği süngeri üretiyoruz" dedi.İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu vurgulayan Ertekin, şunları anlattı: "Sanayi ve yatırım yolculuğumuzu aralıksız sürdürüyoruz. Bu alanda son yatırımımımız grup bünyesindeki en genç markalardan biri olan Mondihome'a yaptık. Bu markaya 2020 sonuna kadar 50 milyon TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz."Mondihome'un sektördeki ilk 5 markadan biri olduğuna dikkat çeken Ertekin, "Hedefimiz bu markayı liderliğe taşımak. Mondihome yurtiçi ve yurtdışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak" şeklinde konuştu.MondihomeGenel Müdürü Bilal Uyanık da, markaya yeni logo ve vizyon belirlendiklerini belirterek, agresif bir büyüme stratejisi izleyeceklerini kaydetti. Bu kapsamda Mondihome'da, 310 olan mağaza sayısı 2020'de 420'ye, 2023'te ise 550'ye çıkarılacağını aktaran Uyanık, "Yüzde 60 artışla 600 olan çalışan sayımız da 1.000'in üzerine çıkacak" dedi.