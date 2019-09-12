"Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı kamuoyuna açıklanıyor

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" Eylem Planı"nı kamuoyuna açıklanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı , " Eylem Planı"nı kamuoyuna açıklıyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 11:24
Kentsel Dönüşüm Eylem Planını kamuoyuna açıklanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme ilişkin yenilikleri açıklıyor. Bakan Kurum, 5 yıllık Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hazırlandığını söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

-Kentsel dönüşüm, depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir hayatidir.

-Türkiye'ni yüzde 66'sı deprem riski olan alanlardan oluşuyor.

-20 yıl önce yaşadığımız büyük felaket, kaybettiğimiz canların acısı hala yüreğimizde.

-Kartal'da, Kağıthane'de, Bağcılar'da, Avcılar'da yaşadığımız acı hatıraları bir daha yaşamak istemiyoruz.

-Kentsel dönüşümde amacımız vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

-Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın taleplerini not aldık. Birlikte 2023'ün Türkiye'sine dair ne yapılacağını istişare ettik.

-Vatandaşımızın geleceğine dair görüş alışverişinde bulma fırsatı bulduk.

-Her fırsatta yaptığım çağrıyı yinelemek istiyorum. Kentsel dönüşüme dair her konuda belediyelerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır.

-82 milyon vatandaşın yanında olacağız, projelere destek olacağız.

-2011 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşümle ilgili adımlar geleceğimiz adına önem arz ediyor.

-53 farklı ilimizde 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlatmış olduk. 1 milyon 166 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık.

-Kira taşınma yardımı olarak 11 milyar lira kaynak sağlandı.

-Yapı denetim sistemi kapsamında 730 bin bina denetledik. Bu binalarda 5.5 milyon bağımsız bölüm var. 393 bin inşası süren yapıların denetimini sürdürüyoruz.

-Tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağlamış olduk.

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