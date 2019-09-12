Quick Sigorta, Darüşşafakalı çocuklara Odelia Sever konseriyle destek oluyor

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Dünyaca ünlü piyanist Odelia Sever, bu kez Darüşşafakalı çocukların eğitimine katkı sağlamak için sahne alacak. #iyilikresitali olarak isimlendirilen konser, Quick Sigorta'nın ana sponsorluğunda bu akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek.Howden Group'un tüm dünyada düzenlediği sosyal sorumluluk projesinin Türkiye ayağını oluşturan konserde Odelia Sever, piyano çalıp dans ederek parçalar seslendirecek. Bu etkileyici konserin gelirleri ise Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin eğitimi için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak. Kurulduğu günden bu yana yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Quick Sigorta ise bu dev organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenecek. İngiltere merkezli Hyperion Insurance Group'un 1994'ten beri sigorta brokerlik kolu olan Howden, 90'ın üzerinde ülkede 10 binden fazla çalışanla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 22 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştiren şirketin 25'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen organizasyonun üçüncü durağı Türkiye. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubuyla çalışan Piyanist Odelia Sever; #iyilikresitali kapsamında Hindistan ve İspanya'dan sonra Türkiye'ye gelmiş olacak. Dünya çapında düzenlenen bu organizasyonların belirlenen kurumlara toplamda 1 milyon dolarlık bağış toplaması hedefleniyor.