Boydak Holding’e dördüncü marka

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Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, Boydak Holding'in geçen aylarda satın aldığı Gümüşsuyu Halı'nın holding bünyesine dördüncü marka olarak girdiğini ve hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Gümüşsuyu markasıyla önemli adımlar atılacağının altını çizen Gülal, Gümüşsuyu markasının yeni reklam filmi ve marka çalışmasına da dikkat çekerek, "Siyah beyaz televizyonlar döneminden beri bizim kuşağın duyduğu bir slogan ve marka" değerlendirmesinde bulundu.Gümüşsuyu Halı, Kayseri'deki tesislerinde üretimine başladı. Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Gökmen Kara "Türkiye'nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, Boydak Holding'in güçlü teknolojik ve üretim alt yapısıyla uzman ellerde yeniden doğuyor. Grubumuz faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde lider markalar oluşturma amacı taşıyor. Bu özelliğini halı sektöründe de Gümüşsuyu markasını zirveye taşıyarak ortaya koyacak" dedi. Halı sektöründe ilk 100 yıllık marka olmaya aday olan Gümüşsuyu'nu hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kara, "Ayrıca, global bir marka olma yolunda da tüm çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu bağlamda, geçen hafta Gümüşsuyu olarak katıldığımız Çin'deki uluslararası halı fuarı bir başlangıç olmak üzere, 2020 yılında Almanya, İtalya, Çin başta olmak üzere birçok farklı ülkede gerçekleştirilecek sektör fuarlarına katılarak marka bilinirliğimizi artırmak ve dünyada daha çok noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.Ürünlerininyüzde 25'inin inovatif ürünler olduğunun altını çizen Kara, "İç bünyemizde olduğu kadar yurtdışından da tasarım ve Ar-Ge'de aynı vizyona sahip firmalar ile çalışıyoruz. Şu anda Ar-Ge'ye ayırdığımız kaynak dünyada genel ortalama olan yüzde 3'ten fazla ama bu oranlarda tutacağız önümüzdeki yıllarda. 85 ülkede faaliyetleri olan bir şirket olarak farklılaşmalıyız" şeklinde konuştu. 2019 için yüzde 17 büyüme hedefi koyduklarını vurgulayan Kara, "Şu anda yüzde 22 düzeyindeyiz. Yıl sonunu bu rakamlarla kapatırız. 7.7 milyon dolarlık ihracatımız var. Bu rakamı 9.4 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz yıl sonunda. Daha sonraki yıl da çift hanelere çıkacağız" dedi.TMSF olarak diğer sektörlerde mağduriyetleri gidereceklerinin de altını çizen Muhittin Gülal, Almanlarla bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Mozaik projesini bitirmek üzere olduklarını da vurgulayan Gülal, "Mozaik projesinin ardından diğer projeler için de planlama yapıyoruz. Sektörün içindeki sıkıntılar ve Dumankaya'nın finansal durumu nedeniyle biraz zor yürüyor ama inşallah tamamlayıp mağduriyetleri gidermeyi istiyoruz" dedi.