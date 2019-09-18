Kritik FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faizi indirimi olacak mı?

On binlerce vatandaş FED faiz toplantısını beklemeye başladı. Piyasalarla içli dışlı olan vatandaşlar FED faiz indirimi olacak mı merak ediyor. Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi için geri sayım sürüyor. İki gün süren toplantının ardından karar açıklanıyor ve faiz indirimi hakkında detaylar belli oluyor. Doların yönetimini elinde tutan merkez bankası FED bu gücüyle dünya piyasalarının üzerinde çok büyük bir hakimiyete sahiptir. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 yılında faizi indirimi olacak mı?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olma özelliğini taşımasıyla FED faiz toplantısı büyük önem taşıyor.

Piyasaların seyrini değiştirecek olan FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…