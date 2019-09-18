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Kritik faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faizi indirimi olacak mı?

Para merkezli piyasaların gözü kulağı faiz toplantısına çevrildi. Ekonomiyi yakından takip edenler FED faiz indirimine giderse dolar fiyatlarındaki değişiklik ne olur merak ediyor. Bu bağlamda ABD Merkez Bankası’ndan faiz kararı açıklaması bekleniyor. Uzmanlar artan belirsizlikler ve enflasyonun hedefin altında olması nedeniyle bu hafta bir indirim bekliyor. Başkanı Powell tarafından açıklanacak olan faiz kararı için geri sayım sürüyor. Peki ne zaman, saat kaçta, faiz indirimi olacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 09:08
Kritik FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faizi indirimi olacak mı?

On binlerce vatandaş faiz toplantısını beklemeye başladı. Piyasalarla içli dışlı olan vatandaşlar FED faiz indirimi olacak mı merak ediyor. faiz toplantısı tarihi için geri sayım sürüyor. İki gün süren toplantının ardından karar açıklanıyor ve faiz indirimi hakkında detaylar belli oluyor. Doların yönetimini elinde tutan merkez bankası FED bu gücüyle dünya piyasalarının üzerinde çok büyük bir hakimiyete sahiptir. Peki ne zaman, saat kaçta? 2019 yılında faizi indirimi olacak mı?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olma özelliğini taşımasıyla FED faiz toplantısı büyük önem taşıyor.

Piyasaların seyrini değiştirecek olan , saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…

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Kritik FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faizi indirimi olacak mı?
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