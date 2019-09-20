Bavulunda geleceğine yer aç

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en popüler eylemlerinden biri seyahat etmek. Instagram benzeri uygulamalar bu tutkuyu kamçılıyor. Girişimler, artık bilet ücretlerinin de üstesinden gelecek yöntemleri keşfetmeye başladı. Türk Telekom girişimleri arasında yer alan Pabbler, gezginlerin şeffaf bavulu olmayı hedefliyor. e-ticaret sitelerinin yurtdışına göndermek ya da iade almak istedikleri ürünlerin teslimatını gezginlerin valizlerindeki boşlukları kiralayarak gerçekleştiren Pabbler, bir lojistik platform. e-ticaret sitelerinin kısa teslimat sürelerinde ürünlerini teslim edebildiği Pabbler ile gezginler de götürdükleri ürünler üzerinden para kazanabiliyorlar.Pabbler'ı San Francisco-İstanbul seyahatinde ben de denedim. Pabbler'ın kurucusu Ceren Süngü Kalpaklıoğlu'nun desteğiyle bavuluma koyabileceğim yükün ölçüleri ve seyahat detaylarımı girdim. Bir ailenin bebeği için sipariş ettiği mamaları getirmek, benim için mutluluk vericiydi. Bavulumda açtığım yerin karşılığı ödenen ücreti Tema Vakfı'na bağışladım ancak öğrenciler bununla seyahatini finanse edebilir.