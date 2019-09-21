Bakan Albayrak'tan TEKNOFEST mesajı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i ailesi ile birlikte ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Ailecek büyük bir çoşkuyla ayakları yere basmayan ilk festival Teknofest'teyiz! Emekleriniz için teşekkürler" dedi.

Ailecek büyük bir çoşkuyla ayakları yere basmayan ilk festival Teknofest'teyiz! Emekleriniz için teşekkürler @Selcuk #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/NLcsQm1sWK — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2019