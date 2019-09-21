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Bakan Albayrak'tan mesajı

, 'nin en büyük teknoloji etkinliği 'i ailesi ile birlikte ziyaret etti. Teknofest'teki emekleri için Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden Bakan Albayrak, "Ailecek büyük bir çoşkuyla ayakları yere basmayan ilk festival Teknofest'teyiz!" mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.9.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 15:18
Bakan Albayrak'tan TEKNOFEST mesajı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i ailesi ile birlikte ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Ailecek büyük bir çoşkuyla ayakları yere basmayan ilk festival Teknofest'teyiz! Emekleriniz için teşekkürler" dedi.

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Bakan Albayrak'tan TEKNOFEST mesajı
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