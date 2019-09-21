Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TEKNOFEST ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLACAK

Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliği başlattığımız ilan etmiş ve müthiş bir taleple karşılaştık. Lider araştırmacılar programı ile ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar bilimsel çalışma yapacaklar ve inşallah gençlerimize örnek olacaklar. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum

TEKNOFEST REKOR KIRDI

Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı.

ZİYARETÇİ SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan 2023 sanayi ve teknoloji stratejimiz milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı. Salı gününden bu yana TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aştı. Artık biz kendimize yeteceğiz. Buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde başarı ortaya çıkar.

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