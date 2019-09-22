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: ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve pek çok banka kredi oranları burada!

Merkez Bankası’nın indirimlerini açıklamasının ardından pek çok son dakika açıklamalarında bulunarak kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Özellikle konut kredilerinde ciddi derecede düşen faiz oranları ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşın konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden oldu. Konut kredilerinde yaşanan talep artışı devam ederken ‘ Konut, Taşıt ve İhtiyaç ne kadar’ sorusu gün içinde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 23 Eylül Pazartesi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve pek çok banka kredi faiz oranları burada!

Giriş Tarihi: 23.9.2019 07:07
Son dakika haberi: Banka kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve pek çok banka kredi faiz oranları burada!

Kredi oranlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta 325 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin ardından pek çok da kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Böylece, özellikle ev satın almak isteyen bireyler konut kredileri ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Neredeyse bütün bankalar faiz indirimine gittiler. Biz de Sabah.com.tr olarak bu listeyi sizler için hazırladık. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve pek çok banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları 23 Eylül Pazartesi…

İşte Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların en güncel ve son dakika taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları!

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Son dakika haberi: Banka kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve pek çok banka kredi faiz oranları burada!
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