Son dakika haberi: Banka kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve pek çok banka kredi faiz oranları burada!

Kredi faiz oranlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta 325 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin ardından pek çok banka da kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Böylece, özellikle ev satın almak isteyen bireyler konut kredileri ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Neredeyse bütün bankalar faiz indirimine gittiler. Biz de Sabah.com.tr olarak bu listeyi sizler için hazırladık. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve pek çok banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları 23 Eylül Pazartesi…

İşte Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, İş Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların en güncel ve son dakika taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları!