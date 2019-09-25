Güneş Sigorta 62 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

VAKIFBANK Finans Grubu şirketlerinden Güneş Sigorta, 62'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Hayat dışı sigortacılık alanında 1957 yılından bu yana hizmet veren Güneş Sigorta, yaş gününü "Dün, Bugün, Yarın" temasıyla oluşturduğu sergi ve etkinlik ile kutladı. Güneş Sigorta Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen kutlamaya; Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, yönetim kurulu üyeleri, Güneş Sigorta üst yönetimi ve çalışanları da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Abdi Serdar Üstünsalih şunları söyledi: "Köklü bir geçmişin simgesi olarak, 1957'den bu yana güzel ülkemizin güzel insanlarına hizmet eden, Türkiye bilançosuna katkıda bulunan Güneş Sigorta, tıpkı Bankamız VakıfBank gibi geçmişten aldığı gücü geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenmektedir. Aynı zamanda kârlılık ve büyümeyi sürdürülebilir kılmayı, çağın gereklerine uygun ürünler geliştirmeyi ve bankamız ile olan bağlarını kuvvetlendirmeyi de öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın yolu bir, hedefleri ortaktır." Güneş Sigorta'nın 62 yılda pek çok ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ise; "62 yılda ülkemizle birlikte geliştik, büyüdük, insanımıza güvence sağladık. Sektörümüzde pek çok ilki gerçekleştirdik ve sigorta sektörünün aydınlık yüzü olmayı her zaman sürdürdük. Ana sermayedarımız VakıfBank'ın desteğiyle önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Bugün ve gelecekte daha fazlasını yaparak şirketimizi hak ettiği konuma yeniden yükselteceğiz" dedi.