8 milyonun sağlık faturası devletten

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet dar gelirlinin hastane faturasını üstlendi bu kapsamda aktarılan tutar 45 milyar liraya ulaştı. Prim ödeyemediği için hastane hizmetlerinden yararlanamayanlar için de 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vatandaşların aylık 76 liralık GSS primiyle dünyada eşi benzeri olmayan sağlık imkânlarından yararlandıklarını söyledi. Genel sağlık sigortasının kapsamı yüzde 99.5'e çıkarken, hükümet bugüne kadar 2.5 milyonun üzerinde vatandaşın prim borcunu yapılandırdı.SGK Başkanı Bağlı, 81 il müdürüyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda "Sistem hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşımız kalmamalı" dedi.Türkiye, sağlıkta dönüşüm programı kapsamında genel sağlık sigortasıyla örnek alınan bir ülke oldu. Yaklaşık 8 milyon kişinin dâhil olduğu genel sağlık sigortası kapsamındaki 2.5 milyonun üzerinde vatandaşın beş yıllık borçlarına kolaylık sağlandı. Gelir testiyle kişi başı geliri yeni yılda 852 liradan az olanların primini devlet ödüyor.