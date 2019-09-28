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son dakika! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL oldu? 28 Eylül

Ekonomide vatandaşların en çok araştırdıkları arasında yer alan ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu bağlamda, güncel altın fiyatları bilgisi günün ilk saatlerinden itibaren merak edilenler arasında yerini aldı. Düğün mevsiminin büyük ölçüde geride kalması, bu değerli sarı metale olan ilgiyi nispeten azalttı. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimizden anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile beraber 28 Eylül 2019 Cumartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 28.9.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 08:16
Altın fiyatları son dakika! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL oldu? 28 Eylül

, ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Öyle ki, kültürümüzde de hediye ve yatırım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Yaz ayının bitişiyle düğün mevsimi de geride kalırken son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Tam bu noktada, başta gram ve olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Eylül ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 28 Eylül 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 28 Eylül 2019 Cumartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL oldu? 28 Eylül
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