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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında sigorta sektörünün ekonomiye katkısını artıracak yerli reasürans modeli yaşama geçti. Bakanlığın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans A.Ş, (TürkRe) kuruldu, Genel Müdürlüğü'ne de Selva Eren atandı.TürkRe, "Ekonomik Dengelenme" ve "Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla faaliyete geçti. Şirket, Türk sigorta sektörünün büyümesine, global marka olma hedefiyle yola çıkan İstanbul Finans Merkezi'nin gelişimine katkı sağlayacak ve piyasanın rearüsans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılayacak. Sigortacılık Yasası'yla yapılan düzenlemeyle hizmet verecek olan şirket sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini belirledi. Buna göre, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artıracak, yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalmasını sağlayacak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli düzenlemeleri gerçekleştirecek. Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek. Şirketin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Bununla beraber "Ulusal Doğal Afet Modelleme" çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor.TÜRKRE'NIN Genel Müdürü Selva Eren, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda TürkRe olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörünün paydaşlarının aradığı taze kan olacağız" dedi. TürkRe şirketinin tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması da planlanıyor.