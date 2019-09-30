Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Başkan Erdoğan Rusya'da bizzat incelemişti... O uçak Manisa'da denendi

Başkan Erdoğan 'da bizzat incelemişti... O uçak 'da denendi

'nin 'dan almayı planladığı söndürme uçağı 'nın Soma ilçesinde test edildi. personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 20:11
Başkan Erdoğan Rusya'da bizzat incelemişti... O uçak Manisa'da denendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B-200ES amfibi yangın söndürme uçağı ilk testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi.

Barajdan su alan Rus pilotun idaresindeki uçak aldığı suyu Soma'nın Kozluören Mahallesi ormanlarına bırakarak test etti.

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Soma İşletme Şefliği personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Rusya'da bizzat incelemişti... O uçak Manisa'da denendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN