Emlak editörümüz Seda Tabak evlendi

BUGÜN NELER OLDU

Gazetemizin emlak editörü Seda Tabak, Avukat Barış Özdemir ile hayatını birleştirdi. Çiftin 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen nikahını Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan kıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Avukat Ayhan Sezegen şahitliğinde gerçekleşen törende konuşma yapan Bakan Kurum, "Seda bugüne kadar yaptığı haberlerle iyi bir gazetecilik örneği gösterdi" dedi. Nikah cüzdanını geline veren Bakan Kurum, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesine uyarak üç çocuk yapmalarını önerdi.