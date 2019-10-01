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Konut kredisi çekenlere müjde

Ağustosta konut kredisi faizini % 0.99’a çeken kamu bankalarından vatandaşa müjde geldi. Ziraat, ve Vakıfbank eski kredileri de yapılandıracak

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Konut kredisi çekenlere müjde
FAİZ indiriminden önce konut kredisi çekenlere müjde geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ağustosta yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladı.

ŞUBELERE BAŞVURULACAK
Buna göre, üç kamu bankasından konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin TL'nin altında olan vatandaşlar, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileyebilecek. Üç bankanın ortak açıklamasında şöyle denildi: "Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekiyor. 500 bin TL'nin altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin TL'nin üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir. Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 1 Ekim'de başlayacaktır."

ALBAYRAK: EKONOMİDEKİ HER GELİŞMEYİ VATANDAŞA YANSITIRIZ
HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarından çekilen konut kredilerindeki yapılandırmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.

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Konut kredisi çekenlere müjde
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