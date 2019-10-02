Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi teklifler öne çıktı? EYT yasası meclise geliyor mu? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu dün yeni yasama yılının başlamısıyla tekrar gündeme geldi. TBMM'ye sunulan 20'ye yakın yasa teklifinden üç farklı yöntemin öne çıktığını geçtiğimiz günlerde Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman belirtmişti. 5 milyona yakın kişinin talep ettiği EYT için meclise sunulan yasa teklifleriyle birlikte Almanya ve Finlandiya modelleri de vatandaşlar tarafından internet üzerinden sıkça sorgulanıyor. Konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak isteyen kişiler EYT meclise gelecek mi? EYT yasası çıkıyor mu? sorusununun yanıtını arıyor. İşte son dakika bilgileri...