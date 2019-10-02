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haberi: için hangi teklifler öne çıktı? yasası meclise geliyor mu? İşte detaylar...

konusu ile ilgili araştırmaları vatandaşlar tarafından sıkça yapılıyor. 2010 yılından itibaren daha fazla konuşulur ve talep edilir hale gelen 'de hükümetten ilk adım geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirerek EYT bekleyenlerin görüş ve önerilerinin dinlenmesini istemesi ile başlamıştı, 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine aldığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Almanya ve Finlandiya modelleri öne çıktı. Peki EYT'de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? Meclise hangi tekliflerin gelmesi söz konusu? İşte son dakika EYT haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:40
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi teklifler öne çıktı? EYT yasası meclise geliyor mu? İşte detaylar...

konusu dün yeni yasama yılının başlamısıyla tekrar gündeme geldi. TBMM'ye sunulan 20'ye yakın yasa teklifinden üç farklı yöntemin öne çıktığını geçtiğimiz günlerde Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman belirtmişti. 5 milyona yakın kişinin talep ettiği için meclise sunulan yasa teklifleriyle birlikte Almanya ve Finlandiya modelleri de vatandaşlar tarafından internet üzerinden sıkça sorgulanıyor. Konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak isteyen kişiler EYT meclise gelecek mi? EYT yasası çıkıyor mu? sorusununun yanıtını arıyor. İşte bilgileri...

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Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hangi teklifler öne çıktı? EYT yasası meclise geliyor mu? İşte detaylar...
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