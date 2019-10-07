EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkarsa kimler yararlanacak ve kapsamı ne olacak? SON DURUM

Yeni yasama yılının başlamasıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yer almaya başladı. EYT'liler Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan gelecek habere odaklanmışken, EYT yasasından kimlerin ne şekilde yararlanacağını da araştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir rapora göre eğer söz konusu yasa bugün çıkarsa herkesin emekli olması mümkün değil, EYT bekleyenlerin emekliliğinin 10 yıllık süreye yayılacağı ve 1 milyona yakın kişinin bundan faydalanacağı belirtiliyor. İşte son dakika EYT haberinin detayları...