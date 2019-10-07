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yasası çıkacak mı? yasası çıkarsa kimler yararlanacak ve kapsamı ne olacak? SON DURUM

konusunda haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'lilerin talep ve önerilerinin dinlenmesi amacı ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmiş ve böylece EYT konusu 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündem maddeleri arasında yerini almıştı. EYT yasasının meclise gelip gelmeyeceğine dair resmi bir açıklama gelmese de komisyondaki üç farklı EYT teklifi ve Almanya - Finlandiya modelleri sıkça tartışılıyor. 5 milyona yakın vatandaş EYT yasasını beklerken konuyla ilgili 'EYT yasası meclise geliyor mu? 'EYT'de Almanya ve Finlandiya modelleri nelerdir? sorusunun yanıtları aranıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:04
EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkarsa kimler yararlanacak ve kapsamı ne olacak? SON DURUM

Yeni yasama yılının başlamasıyla konusu da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yer almaya başladı. 'liler Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan gelecek habere odaklanmışken, EYT yasasından kimlerin ne şekilde yararlanacağını da araştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir rapora göre eğer söz konusu yasa bugün çıkarsa herkesin emekli olması mümkün değil, EYT bekleyenlerin emekliliğinin 10 yıllık süreye yayılacağı ve 1 milyona yakın kişinin bundan faydalanacağı belirtiliyor. İşte EYT haberinin detayları...

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EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkarsa kimler yararlanacak ve kapsamı ne olacak? SON DURUM
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