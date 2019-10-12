Kamu taşıtlarına filo yönetimi geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, üç yıllık tasarruf planını hazırladı. Kamu kaynaklarının şeffaflığı ve hesap verilebilirliğini artıracak program bazlı performans esaslı bütçelemeye geçilecek. Kamu harcamaları kontrol altına alınacak, yeni harcama programı hazırlanması sınırlandırılacak. Teşvik ve destek sisteminde mükerrerliği önleyecek bir yapı kurulacak. Kamuda işlemler dijital ortama taşınacak. Kamu taşıtlarının tedarik ve kullanımında etkinliği artırmak için kamu taşıt filo yönetim sistemi kurulacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan, dün Resmi Gazete'de yayımlanan, 2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'a göre, atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanları özelleştirme kapsamına alınacak.Sosyal tesislerin tek elden etkin yönetimine yönelik şirket kurulacak. Uygun olan tesisler dezavantajlı grupların kullanımına tahsis edilecek. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlarının alımı tek elden gerçekleştirilecek. 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre de zorunlu haller dışında 2020 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak.