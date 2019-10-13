Ziraat GYO Genel Müdürü Demirci vefat etti

BUGÜN NELER OLDU

ZİRAATGayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yakup Demirci, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ziraat GYO'yu kuran isimler arasında yer alan ve üç yıldır bu görevde bulunan Demirci, çalışma hayatına Halkbank'ta başlamıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Demirci, 1989-2015 yılları arasında sırasıyla Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Kredi ve Risk İzleme Müdür Yardımcılığı, Özlük İşleri Bölüm Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1966 Karabük doğumlu olan Yakup Demirci, Ziraat Finans Grubu'na Haziran 2015'te dahil olmuştu.