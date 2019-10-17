BiP telefon kapalıyken de mesaj gönderecek

5G'NİN

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell'in 180 milyonu aşan dijital servislerinden anlık mesajlaşma uygulaması BiP, birçok yeni özellik kazandı. BiP'te ana ekrana eklenecek acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 ACİL, 155 POLİS ve 110 İTFAİYE gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "BiP'e eklenen yeni özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabilecek. Bu özelliği kullanmak için en az ayda bir kez bilgisayar üzerinden BiP oturum açmış olmak gerekiyor. Ayrıca 10 numara ile, acil durumlarda bilgi paylaşılabilecek" dedi. Bin 200 Ar-Ge mühendisinin geliştirdiği uygulamaları 38 ülkeye ihraç ettiklerini de söyleyen Erkan, "İletişim ve yaşam platformumuz BiP, 106 dilde anlık çeviri özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. BiP ile sunduğumuz telekom yetkinlikleri sayesinde sadece aplikasyondan aplikasyona değil; aplikasyondan mobil numaraya, aplikasyondan sabit numaraya konuşulabiliyor. Dijital müzik platformumuz fizy'de aktif kullanıcı sayısı 3.7 milyon oldu. Yeni kanallar ve kişiye özel öneriler ile zenginleşen TV+ platformumuzda aylık izleme ise 117 milyon saati aştı. Yine yapay zeka temelli öneriler sunmaya başlayan Dergilik platformumuz ise sunduğu benzersiz bin 700 dergi ve gazete içeriğiyle dikkat çekmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.Paycell ve Financell ile finans sektörüne iddialı bir giriş yaptıklarının da altını çizen Murat Erkan, "Ülkemizde bankacılık hizmetlerini nüfusun yarısı kullanıyor. Bu oranı yükselteceğiz. Türkiye'de kredi skorunu ölçen en güçlü şirketlerden birisiyiz. Ödeme yapan 26 milyon müşterimiz var. Türkiye'nin en büyük bankasında bu sayı 8 milyon. Cep telefonları birer ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız" dedi. Paycell uygulamasının 4 milyon kez indirildiğini de belirten Erkan, Paycell Kart'ın 2 milyona yaklaştığını vurguladı.Mobil altyapının geliştirilmesi için fiber altyapı yatırımlarının desteklenmesi gerektiğinin de altını çizen Erkan, "Mükerrer yatırımların engellenmesi adına, altyapı paylaşımları teşvik edilmeli. Üç yıldır fiberi yaygınlaştırma konusunda ne yazık ki bir yol alamadık. Bu konuda tek bir çivi dahi çakamadık. Altyapı sahibi işletmecilerin, altyapılarını satmaları veya ayni sermaye karşılığında yeni kurulacak Türkiye Ortak Altyapı Şirketi'ne devretmeleri önerilmeli. Yapılacak iş modeli değerlendirmelerine göre kurulacak şirketin yüzde 100 kamu veya kamu-özel sektör işbirliği olması değerlendirilebilir. Altyapı şirketi; sabit getirili- risksiz yatırım arayan küresel fonlar için önemli bir cazibe unsuru olacak ve ülkemize büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırım olanağı sağlayacak" şeklinde konuştu."5G ile mobilde ses ve internet iyileştirmesinin çok ötesinde yepyeni bir sisteme giriş yapıyoruz" diyen Murat Erkan, 5G'nin getirdiği dijitalleşme teknolojisinin sektörleri dönüştüreceğini belirtti. 5G'nin bireylerden çok şirketlerin ihtiyaç duyduğu bir teknoloji olduğunu dile getiren Erkan, "5G'de öncüyüz. İlkleri hayata geçiriyoruz. İstanbul Tepebaşı'ndaki mağazamızda 5G'yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2Gbps hızları aşıp dünya rekoru kırdık" dedi.İnternet sitesi üzerinden ikinci el cihaz satış ve alımına başladıklarını da belirten Erkan, "Aldığımız cihazları teknik servis testinden geçirip orijinal parçalarla yeniliyoruz. Bir yıl garantili satışa çıkarıyoruz. Vergi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Vergi düşerse alıcıya yüzde 30-40 avantaj sağlar. Cari açığı düşürmek için de önemli bir adım olur" şeklinde konuştu.