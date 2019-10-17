Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ekim 2019 güncel dolar alış satış fiyatları

bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ekim 2019 güncel dolar alış satış fiyatları

Gerek Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı, gerekse ABD/Çin ticaret gerilimi devam ederken üzerinde de ani son dakika dalgalanmaları yaşanıyor. Hal böyle olunca, /TL parametresinin güne nasıl başladığı oldukça yakından takip ediliyor. Zira, alış satış başta olmak üzere yatırım amaçlı güncel dolar fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, dövizle ilgili güncel rakamlara ulaşmaya çalışıyor. Peki, 17 Ekim 2019 Perşembe günü , kaç TL? Haberimizin detaylarından canlı döviz rakamları hakkında bilgi edinebilir, uzman yorumları eşliğinde ve dolar fiyatlarına yönelik son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 10:15
Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ekim 2019 güncel dolar alış satış fiyatları

Küresel anlamda olan olaydan etkilenen döviz fiyatları, anlık son dakika değişiklikleri gösterebiliyor. Öyle ki, bu durum da ticaret başta olmak üzere, yatırım amaçlı da dolar ve euroya yönelen vatandaşların araştırmalarını yönlendiriyor. Hal böyle olunca, Google üzerinde 'Dolar ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, dün 5,9323 seviyesine kadar yükselen ve günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,8713'e gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,03 azalışla 5,8870'ten tamamladı. Peki, 17 Ekim 2019 Perşembe günü için euro ve dolar ne kadar? Uzman yorumları eşliğinde detayları sizler için derledik.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 17 EKİM 2019

UZMAN YORUMLARI

AA'nın aktardığına göre, analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışların devamı durumunda 5,84 ve 5,76 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,93'ün direnç konumunda olacağını kaydetti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ekim 2019 güncel dolar alış satış fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN