Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ekim 2019 güncel dolar alış satış fiyatları

Küresel anlamda olan olaydan etkilenen döviz fiyatları, anlık son dakika değişiklikleri gösterebiliyor. Öyle ki, bu durum da ticaret başta olmak üzere, yatırım amaçlı da dolar ve euroya yönelen vatandaşların araştırmalarını yönlendiriyor. Hal böyle olunca, Google üzerinde 'Dolar ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, dün 5,9323 seviyesine kadar yükselen ve günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,8713'e gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,03 azalışla 5,8870'ten tamamladı. Peki, 17 Ekim 2019 Perşembe günü için euro ve dolar ne kadar? Uzman yorumları eşliğinde detayları sizler için derledik.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 17 EKİM 2019

UZMAN YORUMLARI

AA'nın aktardığına göre, analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışların devamı durumunda 5,84 ve 5,76 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,93'ün direnç konumunda olacağını kaydetti.