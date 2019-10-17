Kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faizi 0.90'a düşecek mi? İşte tüm detaylar...

Kredi faiz oranları ile ilgili yeni bilgiler ve güncel oranlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bankaların uyguladığı kampanyaları takip ederek ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranlarında kendileri açısından en uygun seçeneceğe ulaşmak istiyor. Kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesiyle birlikte söz konusu sektörlerde yukarı yönlü bir ivme yaşandığının altını çizen uzmanlar, faizlerin 0.90'a gelmesiyle satışların daha da artacağını ve vatandaşların da bu yönde bir beklentisinin olduğunu belirtiyor.

İşte Akbank, TEB, Yapıkredi, Garanti Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, QNB Finansbank ve diğer tüm bankaların ihtiyaç - taşıt konut kredisi faizleri...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99