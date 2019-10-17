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ne kadar? Konut kredisi faizi 0.90'a düşecek mi? İşte tüm detaylar...

vatandaşların merakla takip ettiği konuların başında geliyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle ateşlenen süreç kamu bankalarını harekete geçirmiş ve konut - ihtiyaç - faiz oranlarında önemli indirimlere gidilmişti. Ekonomiyi hareketlendiren bu hamleler vatandaşları da heyecanlandırmış ve konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalar hız kazanmıştı. , Halkbank, Akbank, , İş Bankası başta olmak üzere diğer tüm bankaların en güncel bilgilerine ulaşmak isteyenler '?' sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan konutta faizin 0.90'a düşmesi beklentisi de söz konusu. İşte kredi faiz oranları en güncel liste!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:41
Kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faizi 0.90'a düşecek mi? İşte tüm detaylar...

ile ilgili yeni bilgiler ve güncel oranlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bankaların uyguladığı kampanyaları takip ederek ihtiyaç - konut - faiz oranlarında kendileri açısından en uygun seçeneceğe ulaşmak istiyor. Kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesiyle birlikte söz konusu sektörlerde yukarı yönlü bir ivme yaşandığının altını çizen uzmanlar, faizlerin 0.90'a gelmesiyle satışların daha da artacağını ve vatandaşların da bu yönde bir beklentisinin olduğunu belirtiyor.

İşte Akbank, TEB, Yapıkredi, Garanti Bankası, , İş Bankası, QNB Finansbank ve diğer tüm bankaların ihtiyaç - taşıt ...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.49
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faizi 0.90'a düşecek mi? İşte tüm detaylar...
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