Alman devi VW yatırımda kararlı

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Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı Türkiye'de yapacağı yatırımdan vazgeçtiği iddialarını sert bir dille yalanladı. Yatırımın devam edeceğini söyleyen Turagay, şu değerlendirmeyi yaptı: "Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Biliyorsunuz şirket kuruldu. Ancak 'on hold'a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum." Türkiye'nin dünya ticaretinde sürdürdüğü köprü görevini kaybetmesi gerektiğini belirten Turagay, "Çünkü alternatif rotalar da var. Bu alternatif rotalarda Türkiye dışlanmamalı" dedi.