“Rakamlar bizi umutlandırıyor”

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DAKI otellerde doluluk oranlarının arttığını belirten Avdagiç şöyle konuştu: "Batılı turistlerin geri gelme oranı da arttı. Doluluk oranlarında yüzde 87'ye geldik. Beklentimiz ilk defa tarihinde İstanbul'a gelen turist sayısının İstanbul nüfusunu geçmesi."İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), İstanbullu tüccarın dünyadaki organizasyonlarda aktif olmasını sağlamanın yanı sıra birçok uluslararası fuara da milli katılımı örgütlüyor. Son olarak bütün dünyadaki dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün bir araya geldiği Fransa'nın Cannes şehrindeki MIPCOM Fuarı'na milli katılımı koordine ettiklerini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gazetecilerle bir de sohbet toplantısı düzenledi. Şekib Avdagiç, son dönemdeki makro verilere baktıklarında kendilerini umutlandıran bir tablonun olduğunu belirtti. "PMI verisi 17 aydan sonra 50 eşiğine yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise Eylül ayı PMI verisi 45,7 ile son 7 yılın en düşüğünde" diyen Avdagiç, OECD, Fitch ve Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükselttiğine dikkati çekti. Avdagiç, "OECD de, Fitch de, Dünya Bankası da hepsi Yeni Ekonomi Programı'nın ortaya koyduğu hedeflere yaklaşan revizyonlar yaptılar. Bu yılı pozitif büyüme ile kapatıp, 2020'de tempoyu hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 27Avdagiç, Türkiye'nin Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e 27 trilyon dolarlık gelire sahip 1.7 milyarlık nüfusa erişim için en uygun maliyetli çıkış noktasında konumlanmış bir ülke olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 8 ülkeye kara sınırı bulunduğunu hatırlatan Avdagiç, şunları söyledi: "Bu ülkelerin tüketim talebi neredeyse 250 milyar dolar. Kara sınırımız bulunan 8 ülkeye 2018'de 19.6 milyar dolarlık mal satmışız. Yani toplam ihracatımızın yüzde 11.7'si. AB'nin toplam ithalatından aldığımız pay yüzde 4. Bunu çok daha yüksek oranlara çıkarabiliriz."