Generali Sigorta yedi şehirde acenteleriyle buluştu

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Generali Sigorta, ekim ayı boyunca 7 ilde Strateji ve Lansman Toplantıları gerçekleştirdi. Buluşmalarda, önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak yeni ürünler ve stratejiler gibi konular acentelere aktarıldı. İlki 7 Ekim 2019 Pazartesi günü Samsun'da gerçekleştirilen buluşmayla başlayan Strateji ve Lansman Toplantıları özelinde diğer iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya oldu.Buluşmalarda, Generali Sigorta Ürün Yönetimi Departmanı ve UW Departmanı yöneticileri tarafından acentelere eğitimler verildi, etkinlikler düzenlendi ve ürünler hakkında geri bildirimler alındı.Yaklaşık 2 hafta süren ve 24 Ekim Perşembe günü Antalya'da düzenlenen buluşmayla sona eren toplantılarla ilgili bilgi veren Generali Sigorta CFO'su Sunay Koray, "Hem Generali Grubu'nun 2021 yılı sonuna kadar olan dönemi kapsayan 3 yıllık planı hem de 'Bildiğin gibi değil' mottomuz doğrultusunda müşterilerimizi, çalışan memnuniyetini acentelerimizi ve içinde yaşadığımız toplumu öne çıkaran bir strateji izliyoruz" dedi.